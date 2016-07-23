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  • Мутко: «Буду ли я выдвигаться на пост президента РФС? Мной решение не принято»

Мутко: «Буду ли я выдвигаться на пост президента РФС? Мной решение не принято»

23 июля 2016, 12:47
26

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на пост главы союза на выборах, которые пройдут в сентябре 2016 года.

– Всех волнует, будете ли вы выдвигаться на пост президента РФС на сентябрьских выборах.

– Ничего нового вам не скажу. Мной решение не принято. Оно будет связано со многими факторами.

Самые умные эксперты считают, что мне «легко» дается совмещение. А я и без них знаю – это физически невозможно. Прекрасно понимаю, что если занимался бы исключительно футболом, то мы пошли бы вперед еще быстрее.

Но я умышленно согласился на совмещение по одной причине. Вы видели, по какой. Бардак в управлении. Кризис. Финансовый коллапс, банкротство организации. Сборная одной ногой не на Евро. Капелло восемь месяцев никто не платил. Люди писали друг на друга анонимки и прочее. И никакой концепции развития футбола.

Я пришел и, выходя на трибуну на выборах, озвучил несколько пунктов. Первое, и главное, – нам нужна точка управления футболом, центр. Нравится это кому-то или не нравится, но сейчас центр есть. Все должны знать, к кому идти. Ко мне приходят президенты клубов и знают, что решение будет именно таким и не поменяется после того, как до или во время исполкома кто-то с кем-то переговорит.

Знаю, что футбольная семья хочет, чтобы я оставался, и не важно, нравится это отдельным товарищам или нет. Тем не менее, выбор будет для меня сложнейшим. Повлияет, как я уже сказал, многое. Что будет происходить в ФИФА и УЕФА, каковы будут наши позиции в этих организациях. И главное, найдется ли человек, который мог бы спокойно управлять РФС и не внес бы опять раздрай. Вот покажите мне сейчас кандидатов в президенты РФС – может, я чего-то не вижу?.. Или люди не видят? Все только болтают с экранов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (26)
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maior-60
1469268998
"Знаю, что футбольная семья хочет, чтобы я оставался, и не важно, нравится это отдельным товарищам или нет". - Это ключевые слова. "Футбольная семья" - Мутко и его приближенные пильщики, которым на самом деле до российского футбола нет никакого дела, а "отдельные товарищи" - это мы - многомиллионная армия болельщиков, которых упорно не слышат и не хотят слышать. Уйдет этот зажравшийся чинуша только в одном случае, если ФИФА публично прижмет ему хвост. После таких громких и многочисленных скандалов и провалов наших сборных, любой другой на его месте давно бы уже подал в отставку и с поста министра спорта и с поста президента РФС. Мутко же будет цепляться до последнего, "ему хоть ссы в глаза - всё божья роса".
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Handers
1469269729
"Прекрасно понимаю, что если занимался бы исключительно футболом, то мы пошли бы вперед еще быстрее." О как. Мы оказывается все это время вперед шли? остановите поезд, я сойду.
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pktsoev
1469271126
Мудко! Имей совесть-ты уже всех достал! Где ты- везде скандалы, склоки, бардак...За один контракт с Капелло, тебя в солнечную колыму надо бы отправить, да к сожалению не кому...
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multiscan
1469271204
Ребята! Я уже замучился обращаться на сайт по поводу мата и оскорблений в комментариях, реакция - ноль! Теперь сайт пошёл дальше: несколько минут назад на нём я прочитал рекламу педофильского порно: "Втыкает член дочке в анал"! Что нас ждёт в будущем?
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Vasilii1958
1469274075
Эти питерскии уже достали путин мутко жуков иванов фурсенко матвиенко орлов гузеева сердюков васильева один пиар толку отних нету а еще миллер еще аршавина жена на первом конале стодион никак не разворуют
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cska-62
1469275631
Регулярно читаю интервью Мельдония Лимитовича Мутко. Во всех он недвусмысленно даёт понять: "Ума у меня нет, но вы держитесь! Всего вам хорошего и доброго!" Это мода теперь такая от Медведева пошла?
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subbotaspartak
1469275805
Пора выдвигаться на Колыму, Хватит пиариться в Сочи, в Крыму... Ладно футбол, там играть не умеют, А за легкоатлетов так только в тюрьму
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Maksi4
1469277835
НЕТ,УЙДИ!!! УХОДИ!!! ТЫ НАМ НЕ НУЖЕН,И ЛИМИТ СВОЙ ЗАБЕРИ!!!
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yorgenbarenz
1469282109
Самонадеенное чудовище ! Напаскудил и ещё похваляется элементарными шагами в работе ! Убеждён,что на его место нет достойных!! Да твоё место возле параши !
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kimi2005
1469283109
Вот ублюдок!
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