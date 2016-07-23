Мутко: «Буду ли я выдвигаться на пост президента РФС? Мной решение не принято»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на пост главы союза на выборах, которые пройдут в сентябре 2016 года.

– Всех волнует, будете ли вы выдвигаться на пост президента РФС на сентябрьских выборах.

– Ничего нового вам не скажу. Мной решение не принято. Оно будет связано со многими факторами.

Самые умные эксперты считают, что мне «легко» дается совмещение. А я и без них знаю – это физически невозможно. Прекрасно понимаю, что если занимался бы исключительно футболом, то мы пошли бы вперед еще быстрее.

Но я умышленно согласился на совмещение по одной причине. Вы видели, по какой. Бардак в управлении. Кризис. Финансовый коллапс, банкротство организации. Сборная одной ногой не на Евро. Капелло восемь месяцев никто не платил. Люди писали друг на друга анонимки и прочее. И никакой концепции развития футбола.

Я пришел и, выходя на трибуну на выборах, озвучил несколько пунктов. Первое, и главное, – нам нужна точка управления футболом, центр. Нравится это кому-то или не нравится, но сейчас центр есть. Все должны знать, к кому идти. Ко мне приходят президенты клубов и знают, что решение будет именно таким и не поменяется после того, как до или во время исполкома кто-то с кем-то переговорит.

Знаю, что футбольная семья хочет, чтобы я оставался, и не важно, нравится это отдельным товарищам или нет. Тем не менее, выбор будет для меня сложнейшим. Повлияет, как я уже сказал, многое. Что будет происходить в ФИФА и УЕФА, каковы будут наши позиции в этих организациях. И главное, найдется ли человек, который мог бы спокойно управлять РФС и не внес бы опять раздрай. Вот покажите мне сейчас кандидатов в президенты РФС – может, я чего-то не вижу?.. Или люди не видят? Все только болтают с экранов.