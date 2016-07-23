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    Мутко: «Буду ли я выдвигаться на пост президента РФС? Мной решение не принято»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на пост главы союза на выборах, которые пройдут в сентябре 2016 года.

    – Всех волнует, будете ли вы выдвигаться на пост президента РФС на сентябрьских выборах.

    – Ничего нового вам не скажу. Мной решение не принято. Оно будет связано со многими факторами.

    Самые умные эксперты считают, что мне «легко» дается совмещение. А я и без них знаю – это физически невозможно. Прекрасно понимаю, что если занимался бы исключительно футболом, то мы пошли бы вперед еще быстрее.

    Но я умышленно согласился на совмещение по одной причине. Вы видели, по какой. Бардак в управлении. Кризис. Финансовый коллапс, банкротство организации. Сборная одной ногой не на Евро. Капелло восемь месяцев никто не платил. Люди писали друг на друга анонимки и прочее. И никакой концепции развития футбола.

    Я пришел и, выходя на трибуну на выборах, озвучил несколько пунктов. Первое, и главное, – нам нужна точка управления футболом, центр. Нравится это кому-то или не нравится, но сейчас центр есть. Все должны знать, к кому идти. Ко мне приходят президенты клубов и знают, что решение будет именно таким и не поменяется после того, как до или во время исполкома кто-то с кем-то переговорит.

    Знаю, что футбольная семья хочет, чтобы я оставался, и не важно, нравится это отдельным товарищам или нет. Тем не менее, выбор будет для меня сложнейшим. Повлияет, как я уже сказал, многое. Что будет происходить в ФИФА и УЕФА, каковы будут наши позиции в этих организациях. И главное, найдется ли человек, который мог бы спокойно управлять РФС и не внес бы опять раздрай. Вот покажите мне сейчас кандидатов в президенты РФС – может, я чего-то не вижу?.. Или люди не видят? Все только болтают с экранов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 12:47
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 23 июля 2016, 18:28

      все решают в кремле))... по-видимому, мутко ни на одном кресле теперь не выгоден...

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 23 июля 2016, 17:11

      Вот ублюдок!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июля 2016, 16:55

      Самонадеенное чудовище ! Напаскудил и ещё похваляется элементарными шагами в работе ! Убеждён,что на его место нет достойных!! Да твоё место возле параши !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 23 июля 2016, 16:54

      Мутко - в отставку.
      И чтобы о нём более никто в России не слышал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 23 июля 2016, 16:23

      Просто уходи..

      2
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      Рейтинг: +4

      Maksi4 23 июля 2016, 15:43

      НЕТ,УЙДИ!!!
      УХОДИ!!!
      ТЫ НАМ НЕ НУЖЕН,И ЛИМИТ СВОЙ ЗАБЕРИ!!!

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июля 2016, 15:10

      Пора выдвигаться на Колыму,
      Хватит пиариться в Сочи, в Крыму...
      Ладно футбол, там играть не умеют,
      А за легкоатлетов так только в тюрьму

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 июля 2016, 15:07

      Регулярно читаю интервью Мельдония Лимитовича Мутко. Во всех он недвусмысленно даёт понять:
      "Ума у меня нет, но вы держитесь! Всего вам хорошего и доброго!"

      Это мода теперь такая от Медведева пошла?

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 23 июля 2016, 15:42

      Да плевать им всем до нас.За НЕГО 86%.И будут этих % иметь как хотят.А они будут удивляться...

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 23 июля 2016, 18:47

      Да уберут это карикатурное ничтожество... И отправят английский изучать в англоязычную среду... Куда-нибудь в ООН... Рано или поздно... Но ведь для нашего спорта уже сегодня это делать ПОЗДНО! :-((((

      1
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      Рейтинг: +146

      serega99 23 июля 2016, 14:55

      Ни там, ни здесь ничего хорошего от него не видно. ЕВРО провалили, на олимпиаду ЕГО (но это не важно) и наших невиновных легкоатлетов не взяли...

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 23 июля 2016, 14:41

      Эти питерскии уже достали путин мутко жуков иванов фурсенко матвиенко орлов гузеева сердюков васильева один пиар толку отних нету а еще миллер еще аршавина жена на первом конале стодион никак не разворуют

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