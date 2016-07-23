Мутко: «Лимит на легионеров? Сезон начинается – не надо дергаться»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в очередной раз отверг вероятность отмены лимита на легионеров в РФПЛ.

«Нет, конечно. Да прекратите вы! Откуда это вообще пошло?! У нас есть принятая программа. В сентябре на конференции РФС будем принимать стратегию развития футбола. Там в разделе «профессиональный спорт» о лимите и поговорим. А сейчас не надо дергаться – сезон начинается. Правила во время игры не меняются. Клубы формировали составы на чемпионат. А вот что будет дальше – посмотрим.

И хочу еще раз ответить всем нашим крупным специалистам. Может быть, где-то лимит и правда связывает руки главным тренерам. Я все это понимаю. Однако понимаю и то, что лимит на легионеров – один из элементов развития футбола», – заявил Мутко.