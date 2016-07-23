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  • Мутко: «Лимит на легионеров? Сезон начинается – не надо дергаться»

Мутко: «Лимит на легионеров? Сезон начинается – не надо дергаться»

23 июля 2016, 10:32
26

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в очередной раз отверг вероятность отмены лимита на легионеров в РФПЛ.

«Нет, конечно. Да прекратите вы! Откуда это вообще пошло?! У нас есть принятая программа. В сентябре на конференции РФС будем принимать стратегию развития футбола. Там в разделе «профессиональный спорт» о лимите и поговорим. А сейчас не надо дергаться – сезон начинается. Правила во время игры не меняются. Клубы формировали составы на чемпионат. А вот что будет дальше – посмотрим.

И хочу еще раз ответить всем нашим крупным специалистам. Может быть, где-то лимит и правда связывает руки главным тренерам. Я все это понимаю. Однако понимаю и то, что лимит на легионеров – один из элементов развития футбола», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (26)
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Антон_87
1469259830
В прошлом году за неделю лимит поменять это нормально. А в этом не надо держаться сезон начался. Странно.....
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hunta
1469262604
"Лимит на легионеров – один из элементов развития футбола"..., это очень сильное заявление, интересно, кто ему об этом сказал....?
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andr2112
1469262725
Что-то перед началом прошлого сезона таких речей тов. Мутко не произносил (насчет смены правил игры перед началом сезона)!!!!!!!
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maior-60
1469263580
Пока этот придурок руководит нашим футболом лучше не будет.
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Lordfrax
1469263832
Что ты творишь? Чем меньше легионеров на поле, тем меньше сборная показывает результатов! Я один что ли это замечаю?
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18JG
1469264115
"Правила во время игры не меняются. " В прошлом году, перед стартом сезона, жареный петух в задницу клюнул?
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Legioner-05
1469264270
Господин Мудко вы г*вно
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kimi2005
1469264446
натуральное дерьмо!
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ManUtd-Volgograd
1469267156
Вот Мудак! У него вообще совести и достоинства нет??? После провала в футболе и Легкой атлетике достойные люди покидают свои должности. А эта паскуда до последнего будет карман себе набивать!
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Droni
1469267501
Сука тупой , говорит правила во время игры не меняются!!!!! А кто же в прошлом году ввел этот лимит 6+5 за две недели до старта чемпионата , тогда еще вилаш боаш возмущался! Рыба гниет с головы,РФС распустить ]
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