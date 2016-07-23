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    Мутко: «Лимит на легионеров? Сезон начинается – не надо дергаться»

    Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в очередной раз отверг вероятность отмены лимита на легионеров в РФПЛ.

    «Нет, конечно. Да прекратите вы! Откуда это вообще пошло?! У нас есть принятая программа. В сентябре на конференции РФС будем принимать стратегию развития футбола. Там в разделе «профессиональный спорт» о лимите и поговорим. А сейчас не надо дергаться – сезон начинается. Правила во время игры не меняются. Клубы формировали составы на чемпионат. А вот что будет дальше – посмотрим.

    И хочу еще раз ответить всем нашим крупным специалистам. Может быть, где-то лимит и правда связывает руки главным тренерам. Я все это понимаю. Однако понимаю и то, что лимит на легионеров – один из элементов развития футбола», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 10:32
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 24 июля 2016, 03:42

      да гореть ему в аду!!! мистер инглищщщщщщщ mudcoooo

      -1
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 23 июля 2016, 15:19

      А чего дёргались в начале прошлого сезона?

      2
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 23 июля 2016, 15:04

      Клинический идиот.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 июля 2016, 13:49

      Каким же надо быть Мудко чтобы не видеть что ни черта ваша программа не работает

      2
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 23 июля 2016, 13:10

      В отставку его, весь российский спорт под его руководством на спад пошел. Хоть, по деловому бы изъяснялся ,а то как сапожник блин!

      1
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      Рейтинг: +35

      Droni 23 июля 2016, 12:51

      Сука тупой , говорит правила во время игры не меняются!!!!! А кто же в прошлом году ввел этот лимит 6+5 за две недели до старта чемпионата , тогда еще вилаш боаш возмущался! Рыба гниет с головы,РФС распустить ]

      6
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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июля 2016, 12:48

      что же еще он должен сотворить,что бы его хоть уволили,а его место в тюрьме.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июля 2016, 12:45

      Вот Мудак! У него вообще совести и достоинства нет??? После провала в футболе и Легкой атлетике достойные люди покидают свои должности. А эта паскуда до последнего будет карман себе набивать!

      6
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 июля 2016, 12:38

      Мутко явно не понимает в развитии футбола)

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 23 июля 2016, 12:37

      Когда Мудко уволят, мне кажется это нереально...
      Как-же задолбала ситуация с нашим футболом...

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