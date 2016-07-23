ЦСКА и «Зенит» сегодня разыграют Суперкубок России-2016

Сегодня, 23 июля, пройдет матч за Суперкубок России-2016. На стадионе «Локомотив» в Москве за трофей сойдутся «Зенит» из Санкт-Петербурга и столичный ЦСКА. Команды в общей сложности провели 35 очных противостояний в различных турнирах и пока небольшое преимущество по победам у «Зенита» – 15:12.

Онлайн-трансляция матча за Суперкубок России начнется в 19:00 по Москве.