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    ЦСКА и «Зенит» сегодня разыграют Суперкубок России-2016

    Сегодня, 23 июля, пройдет матч за Суперкубок России-2016. На стадионе «Локомотив» в Москве за трофей сойдутся «Зенит» из Санкт-Петербурга и столичный ЦСКА. Команды в общей сложности провели 35 очных противостояний в различных турнирах и пока небольшое преимущество по победам у «Зенита» – 15:12.

    Онлайн-трансляция матча за Суперкубок России начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 18:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 июля 2016, 18:48

      По составу Зенит конечно сильнее будит . Хочется увидеть зрелищный и атакующий футбол. Болеть буду конечно за ЦСКА. Всем приятного просмотра.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      swed27 23 июля 2016, 12:40

      Мужики ставьте ТБ 2.5 и будет вам на пиво

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июля 2016, 12:35

      ЦСКА победит 4:2!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 23 июля 2016, 12:33

      ЗЕНИТУ ПОБЕДЫ!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 июля 2016, 11:15

      Победы Зенит !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 23 июля 2016, 10:45

      Хотелось бы увидеть сегодня хороший футбол, а не катание мяча по полю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 23 июля 2016, 10:34

      Сегодня зеньку отчихвостят)))
      Это всем же понятно)

      -1
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      Рейтинг: -45

      stream15 23 июля 2016, 10:12

      Зенит опять выиграет, всем же понятно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 23 июля 2016, 09:25

      Ждём игры

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 23 июля 2016, 09:04

      Пошло-поехало!

      3
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