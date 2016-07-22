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    УПЛ представила новый логотип

    УПЛ представила новый логотип, который будет являться лицом лиги в предстоящем сезоне. Отметим, что никуда не делось с эмблемы название титульного спонсора – букмекерской конторы «Пари-Матч».

    Примечательно, что на логотипе расположены 16 звезд, которые никак не ассоциируется с количеством участников – в чемпионате-2016/17 старт возьмут всего 12 команд.

    Источник: fpl.ua

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    22.07.2016 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      Ильин 5 августа 2016, 12:44

      Увидел и просто обалдел! Раньше встретил в интернете и подумал: "РОЗЫГРЫШ"! АН НЕТ! ВСЕ РЕАЛЬНО !!! Вот и ссылка: blob:https://drive.google.com/b3d835b4-b806-45e1-8351-e07b713904e7

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июля 2016, 04:09

      Жёлтые звёзды, синий фон, вперёд в Европу европеоиды, вас там ждут с распростёртыми объятиями

      0
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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 23 июля 2016, 00:56

      Неправильная эмблема!!!! Должно быть изображение обезьяны обамки пялющего поросенко на фоне куска сала!

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 июля 2016, 00:16

      А, где портрет Бендеры?

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко 22 июля 2016, 23:57

      по цвету флаг гондураса напоминает

      3
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