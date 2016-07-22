Увидел и просто обалдел! Раньше встретил в интернете и подумал: "РОЗЫГРЫШ"! АН НЕТ! ВСЕ РЕАЛЬНО !!! Вот и ссылка: blob:https://drive.google.com/b3d835b4-b806-45e1-8351-e07b713904e7
УПЛ представила новый логотип, который будет являться лицом лиги в предстоящем сезоне. Отметим, что никуда не делось с эмблемы название титульного спонсора – букмекерской конторы «Пари-Матч».
Примечательно, что на логотипе расположены 16 звезд, которые никак не ассоциируется с количеством участников – в чемпионате-2016/17 старт возьмут всего 12 команд.