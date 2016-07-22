УПЛ представила новый логотип, который будет являться лицом лиги в предстоящем сезоне. Отметим, что никуда не делось с эмблемы название титульного спонсора – букмекерской конторы «Пари-Матч».

Примечательно, что на логотипе расположены 16 звезд, которые никак не ассоциируется с количеством участников – в чемпионате-2016/17 старт возьмут всего 12 команд.