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    На решение ситуации с Азмуном может понадобиться год

    Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы «Ростова», высказался насчет решения Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить желто-синим внести в заявку на игры чемпионата России и Лиги чемпионов нападающего Сердара Азмуна. По его словам, для окончательного разрешения данной ситуации может понадобиться от шести месяцев до одного года.

    Напомним, у 21-летнего иранца есть действующий контракт с «Рубином», однако он самовольно покинул казанский клуб, чтобы провести предсезонную подготовку вместе с ростовчанами. Кроме того, Азмун направил жалобу в палату по разрешению споров ФИФА по причине несоблюдения «Рубином» условий соглашения.

    «Азмун подписал договор с «Ростовом». РФПЛ отказалась заявлять его за клуб. Мы оспорили это решение в комитете по статусу игроков РФС, но и он посчитал так же. Тогда мы обратились в CAS. В рамках дела суд дал разрешение не временную регистрацию игрока за «Ростов». Решение же по существу спора будет принято позднее.

    Думаю, на это уйдет не менее полугода, а то и года. Но ключевой принцип был соблюден – карьера футболиста не должна страдать.

    Регламент Лиги чемпионов предусматривает, что перед каждым раундом не позднее нуля часов дня до старта раунда можно дозаявлять одного игрока. Первый матч с «Андерлехтом» – 26-го июля, значит, до 00.00 25-го июля «Ростов» может дозаявить футболиста», – сказал Зайцев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2016 22:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 23 июля 2016, 12:50

      смешно будет если Бекиич сейчас с Ростова сольется, а этого дурачка дисквалифицируют

      -2
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      Рейтинг: +1297

      compka 23 июля 2016, 12:16

      беспантовым стало руководство рубина, умрут от зависти к ростову, зачем вставлять палки парню в колеса

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июля 2016, 11:56

      Решайте,но в ЛЧ он должен играть! Он вложил немало труда в достижение Ростова!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июля 2016, 00:08

      Откуда столько на Ростовских новостях тупых троллей и глорья других команд понабралось?!, валите на новости своих клубов там и срите.
      Причем одни и те же клоуны. Это что ли у вас Ростовский ОМОН петарды в пердаках нашел и теперь обида на всю жизнь? )))

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 июля 2016, 00:04

      контракт есть контракт..для всех закон! сам виноват..а защищают ростовцы просто...обьективно смотреть надо..

      1
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Chernyi Lis 23 июля 2016, 09:43

      ..игрок может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футбольным клубом после того, как истечёт срок «предохранительного периода», если он выплатит своему клубу компенсацию, размер которой зависит от размера заработной платы игрока. Предохранительный (защитный) период составляет:

      Три года с даты заключения контракта (в случае заключения контракта на срок более 3 и не более 5 лет, для игроков, не достигших 28-летнего возраста на момент заключения контракта)
      Объективно?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Китaец 23 июля 2016, 10:25

      то то и дело!! ушел бы мирно..ростов не хочет давать откупныхза него..вот и такая ситуация..

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Chernyi Lis 25 июля 2016, 01:18

      А причем тут Ростов? Если дело в суд рассматривается Азмун против Рубина? Не пори хуйню.

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      Рейтинг: -313

      Китaец 22 июля 2016, 23:25

      А теперь читаем 17 статью регламента ФИФА по переходам футболиста. Повылазили, блять, тут, решалы - прав не прав...

      -2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 22 июля 2016, 22:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Борзый мальчик, несмотря на контракт в ЛЧ рвётся, денег хочет.

      -7
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