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    Фернандес готов ко встрече с «Зенитом» в Суперкубке России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, вероятно, сможет выйти на поле в поединке за Суперкубок России против «Зенита». Как сообщил врач армейского клуба Шагабутдин Керимов, 25-летний игрок оправился от повреждения связок голеностопа и уже тренируется наравне с остальными. Тем не менее, по словам медика окончательное решение об участии футболиста в завтрашней игре будет принято накануне ее начала.

    «Марио занимается с командой, после травмы уже восстановился. Он может принять участие в игре, но окончательное решение примем завтра», – сказал Керимов.

    Напомним, встреча ЦСКА и «Зенита» состоится завтра 23-го июля в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    22.07.2016 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 июля 2016, 08:27

      Ждем хорошей игры!!!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 23 июля 2016, 04:40

      Удачи Зениту!

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