РФС заявил о поддержке Чеферина на выборах главы УЕФА

РФС намерен поддержать главу Федерации футбола Словении на предстоящих выборах президента УЕФА, намеченных на 14 сентября. Напомним, Александер Чеферин наряду с Михаэль ван Праагом из Голландии и испанцем Анхелем Марией Вильяром вошел в тройку претендентов на эту должность.

«Мы пока свою позицию не меняем. Совсем недавно в Москве было большое совещание, встреча федераций балканского блока. Из этой группы выдвинули Чеферина, его мы и будем поддерживать. Другие кандидаты к нам за поддержкой не обращались», – отметил министр спорта России Виталий Мутко.

Также по словам президента РФС, один из двух других кандидатов – ван Прааг – попросил его в письме о встрече.