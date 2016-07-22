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    «Ростов» может заявить Азмуна на Лигу чемпионов до 25 июля

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может быть заявлен на матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов до 25 июля. Об этом сообщил представитель компании Legal Sport, которая представляла интересы игрока в CAS.

    «Согласно регламенту Лиги чемпионов, заявку на матчи 3-го квалификационного раунда можно было подать до 21 июля включительно. Однако, как говорится в регламенте, не позднее чем за день до первого матча можно дозаявить одного игрока в случае, если количество игроков в заявке не превышает допустимое число. Таким образом, Азмун может быть дозаявлен до 25 июля включительно», – сказал Прокопец.

    Источник: ТАСС

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    22.07.2016 18:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 25 июля 2016, 12:04

      Прежде чем заявить, его купить еще нужно, а судя по всему у Ростова денег на это нет. Скорее всего его купят в случае попадания в групповой этап на бонусы.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июля 2016, 19:17

      Ну вот все и на месте.Не усилились,но и не потеряли.По доходам,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -313

      Китaец > андрей андреев 22 июля 2016, 19:32

      А как же лучший ассистент Обамеянга? Он хоть и еблан невменяемый, но поле видел

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Китaец 22 июля 2016, 19:44

      ?

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец > андрей андреев 22 июля 2016, 19:54

      Канга

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Китaец 22 июля 2016, 20:04

      Да жаль,мне он нравился,без него будет скучно,как и без Бугага,когда его забанят)))

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