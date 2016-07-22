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    Ловчев: «Похоже, Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев, ныне работающий футбольным экспертом, поделился мнением об игре «Зенита» в преддверии нового сезона.

    «Тренер поменялся, есть изменения в структуре игры, но при этом российские игроки остаются, есть молодежь, с которой Луческу может работать. И потом, в отличие от ЦСКА, «Зенит» не ограничен в деньгах. Кого-то из иностранцев перед сезоном они обязательно купят.

    Обращаю внимание на Кержакова – вижу, что он очень старателен. У него есть скорость, нацеленность на ворота. И у меня впечатление, что Дзюба потерял место в стартовом составе. Прошлый сезон у «Зенита» получился неудачным. Поэтому клуб сделает все, чтобы стать чемпионом или по крайней мере выйти в Лигу чемпионов», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2016 11:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 22 июля 2016, 16:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хаахаха, то что он на товарниках не играл это не значит дальнейшее. Выйдет в старте в первом туре

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2016, 15:08

      Земля то круглая-вот и воздастся ему по его заслугам.

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 22 июля 2016, 14:00

      Без Халка - Дзюбинью 0, так как некому подносить снаряды для удара по пустым воротам. Похоже эта "звезда" с сотоварищами по сборной (Коко, Мамай и прочие), идет к закату - закономерный результат.

      10
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Андрей Ермошин 23 июля 2016, 15:59

      Согласна, без Халка Дзюбе придётся не сладко на поле, но опять-же, НО, где у нас он раскрылся в аренде, не имея рядом Халка...., но вернулся снова в "Спартак", и что..., потенциала никакого, поэтому я не верю в него, он может забивать только тогда, когда на него конкретно КТО-ТО рабтает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 13:48

      И это будет правильней, шансов у Кержа больше, хотя кто его знает, тренеру виднее

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 22 июля 2016, 13:19

      в китай дзюбинью,к халку,носильщиком бутс

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 июля 2016, 13:08

      дзюбу в торпедо москва

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 июля 2016, 12:59

      Опять не быть Спартаку чемпионом. Вот что должно волновать Ловчева.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 22 июля 2016, 22:30

      Пишешь ты, как обычно, неграмотно. Плохо учился, видимо.

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 22 июля 2016, 12:41

      Это бревно языком перестал молоть иуда иди опять в томь на евро поехал за бутцой золотой

      6
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 22 июля 2016, 12:40

      Это потому что тренер плохой. К несчастью, практически все тренеры плохие Дзюбе попадаются. Кроме Боаша и Слуцкого. Правда вот оба задачу не выполнили, но остальные тренеры точно плохие. Жаль Артемку.

      4
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 22 июля 2016, 12:39

      Да это бревно надо на север отправить пусть потом и кровью доказывает, что чего-то стоит

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