Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Натхо: «В Израиле многие симпатизировали сборной России на Евро-2016»

    Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы-2016.

    – Вы, конечно, следили за финальным турниром чемпионата Европы. Каковы главные впечатления?

    – Новый формат с 24 командами-участницами благоприятен для сборных, которые не относят к числу фаворитов. Они прорываются наверх, и за этим любопытно наблюдать. Португалия не особо хорошо играла на протяжении турнира. Тем не менее именно она стала победительницей.

    – Сборная Израиля, наверное, находила во время Euro примеры для подражания и приходила к выводу, что и у нее есть шанс отличиться?

    – Мы постоянно стремимся пробиться в финальный турнир, но пока это сложно для нас. Надеюсь все же, что однажды эту задачу удастся решить.

    Обсуждали с партнерами по ЦСКА итоги выступления российской команды?

    – Конечно, но это не для широкой огласки.

    – В Израиле, полагаю, многие симпатизировали сборной России?

    – Да, в стране много выходцев из бывшего СССР, которые желали ей успеха, но побеждать таких соперников, как Англия, Словакия и Уэльс, непросто. Впрочем, все это уже в прошлом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2016 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июля 2016, 09:42

      .....та ну конечно!!!...тренер то - еврей!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июля 2016, 08:21

      Симпатии закончились

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11