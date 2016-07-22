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    Кержаков хочет завершить карьеру в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от подписания нового контракта с петербургским клубом.

    – В июне закончились и ваш арендный договор с «Цюрихом», и полноценный с «Зенитом». В июле вы присоединились к питерскому клубу и провели несколько товарищеских матчей, не имея контракта на руках. Какие эмоции испытали от возвращения в родную команду и забитых за нее мячей?

    – Эмоции – самые положительные. Я не считаю, что куда-то уходил. «Цюрих» – вынужденная командировка для того, чтобы получить дополнительную игровую практику. Так сложились обстоятельства, в России это не представлялось возможным. Сейчас я продолжаю работать, чтобы быть полезным родному клубу.

    – Хотели бы сыграть еще за какую-нибудь команду в Европе?

    – Уже нет. Осознаю, что «Зенит» – тот клуб, где я хочу играть столько, на сколько хватит моих сил. Хотелось бы завершить карьеру именно там.

    – Фанаты рады вашему возвращению, а как вас встретила команда?

    – Меня все встретили так, как будто мы и не расставались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2016 06:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +143

      Essence 22 июля 2016, 12:42

      Как говорится на характере)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 22 июля 2016, 09:56

      Удачи Александру!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 22 июля 2016, 09:45

      Саша красава как всегда!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 22 июля 2016, 09:23

      В принципе так и должно было случиться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 22 июля 2016, 09:09

      Легенда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      чепушило 22 июля 2016, 08:14

      Саня молодчик!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 июля 2016, 06:24

      Ну и завершай..

      -3
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