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    Кержаков: «Это не последний мой год в карьере»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

    — Я думаю, что это нормально для футболиста, у которого истек предыдущий контракт. Я не ощущаю свои 33 года, но отдаю себе отчет в том, что для футболиста это относительно большой возраст. В любом случае все зависит от меня. Я хочу и буду стараться, буду приносить пользу команде и клубу столько, сколько смогу. Если год — год, а если все будет хорошо, а я уверен, что все будет хорошо, то надеюсь, что смогу играть и дальше.

    — То есть это не последний год в вашей карьере?
    — Нет, точно не последний.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.07.2016 23:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 22 июля 2016, 06:38

      Пока путин у власти мутко и миллер сколько хочу и буду играть я помру на поле

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 июля 2016, 04:35

      Оптимист! Так держать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 01:10

      очень надеюсь на это, и голов, побольше голов

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