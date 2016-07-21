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    Арустамян: «Вряд ли что-то помешает Черчесову возглавить сборную России»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о переговорах с кандидатами на пост главного тренера сборной России.

    «Несколько дней назад Виталий Мутко анонсировал встречи с кандидатами на пост тренера сборной России. Как мне стало известно, накануне президент РФС встречался с Курбаном Бердыевым. Предметных переговоров о работе в сборной у них не было. Основным кандидатом остается Станислав Черчесов. Сам контракт с ним еще не подписан, но принципиальная договоренность существует, вряд ли что-то может нарушить эту договоренность», – заявил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.07.2016 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 21 июля 2016, 22:14

      Да кто бы не пришёл, сборная России по футболу на ЧМ-2018 не выйдет из группы

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