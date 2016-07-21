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    Кержаков: «Подписание контракта – это формальность»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал подписание однолетнего контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

    «Все было согласовано уже достаточно давно. Оставались технические моменты. Уезжая на второй сбор, я прекрасно понимал, что подпишу контракт. На сборе я уже практически был игроком «Зенита», поэтому не ощутил резкого перехода. Я счастлив, что нахожусь в родной команде и буду помогать ей. Буду делать все возможное в рамках того времени, которое мне выделит тренер.

    Подписание контракта — это формальность. Для меня главное то, что я могу снова выходить под эмблемой родного клуба. Лично для себя не ставлю задачу на сезон. Но в рамках «Зенита» стоит задача вернуть команде чемпионство», – заявил Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.07.2016 21:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 июля 2016, 13:18

      керж завали ЦСКА обязательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2016, 01:57

      удачи, керж, надеюсь голы будут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 июля 2016, 00:05

      ...давай,Саша,не подведи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 июля 2016, 23:16

      Акинфеева надо бы огорчить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 21 июля 2016, 22:08

      Кержаков долго на коленях стоял перед мутко и миллера иуда

      -1
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