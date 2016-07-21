Ловчев: «Нынешний «Спартак» способен побороться за третье место в РФПЛ»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в РФПЛ в предстоящем сезоне. По мнению специалиста, московский клуб в своем нынешнем состоянии способен побороться за третье место.

«Спартак» должен стать интереснее в этом сезоне. Тренеры определились с тем, кто им нужен. Просьбы по трансферам выполняются. Вот подписали Фернандо. Рассчитываю, что «Спартак» будет более предсказуем. Имею в виду вот что: в прошлом сезоне могли нормально сыграть с командой из верхней части таблицы – и тут же провалить игру с аутсайдером, просто свалять дурака.

Мне кажется, команда стала серьезнее. Рассуждаю так, основываясь не только на том, что в пяти матчах на сборах пять побед – бывает, что после этого в чемпионате выиграть не получается. Просто определенности стало больше. И я прогнозирую, что этот «Спартак» способен побороться за третье место», – сказал Ловчев.