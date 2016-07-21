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  • Ловчев: «Нынешний «Спартак» способен побороться за третье место в РФПЛ»

Ловчев: «Нынешний «Спартак» способен побороться за третье место в РФПЛ»

21 июля 2016, 12:37
28

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в РФПЛ в предстоящем сезоне. По мнению специалиста, московский клуб в своем нынешнем состоянии способен побороться за третье место.

«Спартак» должен стать интереснее в этом сезоне. Тренеры определились с тем, кто им нужен. Просьбы по трансферам выполняются. Вот подписали Фернандо. Рассчитываю, что «Спартак» будет более предсказуем. Имею в виду вот что: в прошлом сезоне могли нормально сыграть с командой из верхней части таблицы – и тут же провалить игру с аутсайдером, просто свалять дурака.

Мне кажется, команда стала серьезнее. Рассуждаю так, основываясь не только на том, что в пяти матчах на сборах пять побед – бывает, что после этого в чемпионате выиграть не получается. Просто определенности стало больше. И я прогнозирую, что этот «Спартак» способен побороться за третье место», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (28)
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tambovchanin
1469094119
ого куда вас понесло 4-5 предел ваш)
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Клим Чугункин.
1469094974
Знаю только,что стыковых игр пищевики избегут всё же!
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richi
1469095505
Побороться за 3-е, но закончить на привычном 6-ом.
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GM
1469095719
Поумерились аппетиты мясных. И всего-то каких-то 10-15 лет прошло :) Так-то каждый сезон начинался с поросячьих повизгиваний - "Мы всех порвем, мы чемпионы!". А заканчивалось как обычно - середнячок оказывался на своем законном месте. В этом году, видимо, стоит ждать путешествия в ФНЛ. Не, ну а чё, пора уже, зажились... ;)
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Диктор
1469096102
И ни одного спартаковца на ветке -так аж и смердит.Фу вам с человеческой точки зрения-противно что среди футбольных болельщиков много вот такой вот мрази.
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RedWhiteFanS
1469096530
Да хотелось бы и повыше.
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Qranat
1469098472
Ну вот еще один. Выдернули из контекста расдирая на куски... прочтите полное вью на Сов. спорте. Каждый год дает прогнозы и все МИМО. Как всегда лизнул адм. ресурсным ЦСКА и Зениту, ну а свой любимый "Спартак" вновь хочет видеть выше "Ростова" (стыдно признавать что лютый враг Бердыев вновь обул Аленя), но тренер-то у КБ остался тот же - НИКАКОЙ.... И по-видимому, не зря взяли итальянца - зимой заменят Аленя. Ростовчане Азмуна не потеряли и после 29-го числа заявят - временные козни казанских оставят их без компенсации и Бекиевич, вновь будет опускать наших денежных мешков, как и в прошедшем чемпионате... Так-что, уважаемый, бабка на двое сказала... да еще "..и хочется и колется, но не можется". "Локомотив при Черевченко будет вновь хмур и уныл, а "Краснодар вновь испугается адм. ресурса Гинера и отдаст ему все, что мог бы взять без напряга... А то с "Зенитом" бодаются, а ЦСКА сливают... Впрочем так же как и "Терек" - к чему бы это ? Ведь Слуцкий договорняк сгонял с грозненцами, подарив им три очка с "Крылышками", а почему отдает долги магнитовцы, не понятно. Да и не учитывает Ловчев кто будет командовать РФС, если Мутко вышибут и Гинер полностью захватит власть в РФС (сейчас только в комитетах свои, кроме судейского)... Ну тогда все вновь будет решаться в кабинетах и предсказания "великого" эксперта могут сбыться по "Спартаку", поскольку питерские и[ЦСКА]вские опять будут по-очереди передавать друг-другу чемпионство... Тогда уж регионам точно можно будет в футбол не играть. Ждем..с
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Daxa09
1469104704
Ну вот и приучили Спартак бороться за любое место кроме чемпионского а было время когда в чемпионате кроме Спартака никто и не думал о первом месте первое место было закреплено всегда только за Спартаком походу уже такого не будет
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Taps
1469116751
Нынешний Спартак - кандидат на вылет.
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Клим Чугункин.
1469118331
На место возле параши.
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