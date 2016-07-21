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    Британский журналист призывает УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках

    Британский журналист Иэн Херберт из издания Independent призвал УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках в предстоящем сезоне. Напомним, в Лиге чемпионов Россию представят ЦСКА и «Ростов», в Лиге Европы – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

    В своей статье «Допинговый скандал в России: почему УЕФА игнорирует эту ситуацию и не отстраняет российские клубы от участия в еврокубках?» журналист говорит о нечестных приемах команд РФПЛ и требует с этим разобраться.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 12:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +28

      dzudzack 21 июля 2016, 19:05

      так они еще и с допингом так играют?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 21 июля 2016, 18:10

      наши на допинге? вы результаты их видели?

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 21 июля 2016, 18:01

      теперь ЧМ 2018 будут пытаться отобрать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2016, 17:02

      ооооо..еще один проститут захотел пропияриться..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 июля 2016, 16:10

      Пусть приедит в 2018..пизда ему и всем британишкам)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 21 июля 2016, 16:06

      Ну, конечно. Просто наши если и обыгрывают кого, так это англичан))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 21 июля 2016, 15:46

      Запомнить его надо, он же должен на ЧМ 2018 приехать, там пусть при болельщик лично и повторит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 июля 2016, 15:04

      А толку отстранять? Всё равно ровным счётом ничего не показывают российские клубы в еврокубках! Хотя по делу на годик-два не помешало бы.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 21 июля 2016, 14:48

      Собака лает - караван идет

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июля 2016, 14:17

      Че вы взбеленились?1журналист сказал,ну и что?Это его личное мнение.Или думаете ему Обама приказал? У нас Жирик призывал промыть сапоги в Индийском океане.Так он не журналист,а политик.Глава большой партии.

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