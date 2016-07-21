Британский журналист призывает УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках

Британский журналист Иэн Херберт из издания Independent призвал УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках в предстоящем сезоне. Напомним, в Лиге чемпионов Россию представят ЦСКА и «Ростов», в Лиге Европы – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

В своей статье «Допинговый скандал в России: почему УЕФА игнорирует эту ситуацию и не отстраняет российские клубы от участия в еврокубках?» журналист говорит о нечестных приемах команд РФПЛ и требует с этим разобраться.