В Екатеринбурге завершили устройство фундамента стадиона ЧМ-2018

В Екатеринбурге на стадионе, строящемся к чемпионату мира-2018, полностью смонтировано внутреннее металлическое кольцо крыши арены. Как сообщает Welcome2018, здесь также завершено устройство фундамента и более чем на треть готово железобетонное основание трибун.



Как говорят строители, завершить бетонирование оснований трибун здесь планируют до конца 2016 года. Затем начнутся отделочные работы, а в апреле 2017 года специалисты начнут устройство газона стадиона.

Напомним, что стадион планировали сдать в эксплуатацию в конце 2017 года.