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    Анчелотти: «Был взволнован так, будто я первый день в школе»

    Наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с «Манчестер Сити». Напомним, что игра проходила вчера, а победу в ней праздновали футболисты немецкой команды (1:0).

    «Я был взволнован так, будто я первый день в школе. Я успел познакомиться со стадионом, с болельщиками. Атмосфера здесь фантастическая. Считаю, что вместе мы сможем многого добиться. В игровом плане сегодня это было очень хорошее начало. Мы смогли показать, что находимся в хорошей форме. У нас еще есть достаточно времени, чтобы стать еще лучшими», – сказал итальянец.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.07.2016 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 июля 2016, 11:28

      ой зря Реал его попёр! вангую, что Анчелотти выиграет ЛЧ в этом сезоне)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 21 июля 2016, 11:11

      Бывает

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 июля 2016, 09:46

      Удачи тебе,дон Карло.

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