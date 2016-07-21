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    «Локомотив» объявит о назначении Геркуса 10-го августа

    Экс-генеральный директор «Лиги ТВ» Илья Геркус будет назначен на пост президента «Локомотива» в ближайшее время. По информации источника, это, вероятно, произойдет 10-го августа, все детали уже улажены. Напомним, что с июля 2010-го года данную должность занимала Ольга Смородская.

    Как сообщают СМИ, еще одним претендентом на кресло президента красно-зеленых являлся бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев. Кроме того, Кирилла Котова на посту спортивного директора железнодорожников скорее всего сменит Игорь Корнеев, знакомый Геркусу по совместной работе в «Зените».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 01:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 21 июля 2016, 12:37

      Не надо Аджоева......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 июля 2016, 12:35

      Да сколько же вы тянуть будете?! О приобретениях вообще никто не думает?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 21 июля 2016, 07:06

      А Оля пойдёт шпалы ровнять ?

      3
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