Мак прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Полузащитник ПАОКа Роберт Мак в ближайшее время станет игроком «Зенита». 25-летний игрок сборной Словакии уже прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил агент хавбека Юрай Венглош.

«Мак приехал в Санкт-Петербург, и сейчас мы ждем развития ситуации.

Подпишет ли Роберт контракт с «Зенитом» уже сегодня? Нужно посмотреть, я не могу сказать чего-то больше о ходе переговоров, подпишет ли он соглашение сегодня или нет. То же самое и с медицинским осмотром. Я, правда, не знаю, не могу сказать ничего конкретней, только вечером будет какая-то новая информация», — заявил агент.