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  • Мак прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Мак прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

20 июля 2016, 15:28
11

Полузащитник ПАОКа Роберт Мак в ближайшее время станет игроком «Зенита». 25-летний игрок сборной Словакии уже прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил агент хавбека Юрай Венглош.

«Мак приехал в Санкт-Петербург, и сейчас мы ждем развития ситуации.

Подпишет ли Роберт контракт с «Зенитом» уже сегодня? Нужно посмотреть, я не могу сказать чего-то больше о ходе переговоров, подпишет ли он соглашение сегодня или нет. То же самое и с медицинским осмотром. Я, правда, не знаю, не могу сказать ничего конкретней, только вечером будет какая-то новая информация», — заявил агент.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Danjer
1469021157
Вы такие типы пздц,сцука сейчас он на днях подпишет контракт,и что вы будите говорить тогда?что от него толку не будет,что он убогий и т.д.???вы задолбали уже,зависть или че?радуйтесь с такими игроками будет приятнее смотреть наш футбол!!!!
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klyukin
1469023487
кто то его знает!
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SanekGol
1469024952
Ни Халк конечно, но может быть потенциал высокий
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richi
1469031884
Это далеко не Халк. Обсуждать то еще нечего.
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koli4ka
1469037140
И шо эта за робэрт, и шо это за мак???
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