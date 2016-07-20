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    Мак прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

    Полузащитник ПАОКа Роберт Мак в ближайшее время станет игроком «Зенита». 25-летний игрок сборной Словакии уже прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил агент хавбека Юрай Венглош.

    «Мак приехал в Санкт-Петербург, и сейчас мы ждем развития ситуации.

    Подпишет ли Роберт контракт с «Зенитом» уже сегодня? Нужно посмотреть, я не могу сказать чего-то больше о ходе переговоров, подпишет ли он соглашение сегодня или нет. То же самое и с медицинским осмотром. Я, правда, не знаю, не могу сказать ничего конкретней, только вечером будет какая-то новая информация», — заявил агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2016 15:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:52

      И шо эта за робэрт, и шо это за мак???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 20 июля 2016, 19:24

      Это далеко не Халк. Обсуждать то еще нечего.

      0
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 20 июля 2016, 17:29

      Ни Халк конечно, но может быть потенциал высокий

      0
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      Рейтинг: +105

      klyukin 20 июля 2016, 17:04

      кто то его знает!

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 20 июля 2016, 16:25

      Вы такие типы пздц,сцука сейчас он на днях подпишет контракт,и что вы будите говорить тогда?что от него толку не будет,что он убогий и т.д.???вы задолбали уже,зависть или че?радуйтесь с такими игроками будет приятнее смотреть наш футбол!!!!

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Danjer 20 июля 2016, 16:36

      Мне как-то приятнее смотреть футбол с представителями сборных Бельгии и Бразилии, а не игроков уровня ПАОКа.

      -1
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Аликерич 20 июля 2016, 17:19

      Вот тогда иди и эти сборные обсуждай,тут то че забыл????

      1
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