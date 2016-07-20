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    Тульский «Арсенал» планирует войти в десятку лучших команд чемпионата России

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

    «Нам поставлена задача временно исполняющим обязанности губернатора, поставлена задача попечительским советом, где присутствует наш генеральный спонсор «Ростех». Задача – быть в десятке. Сергей Александрович Павлов подтвердил, сказал, что это возможно, и мы на это работаем.

    Кубок мы не обсуждали. Конечно, если получится, надо стремиться к тому, чтобы брать трофеи. Если говорить о кубковых играх, я думаю, мы должны здесь показать какой-то свой уровень. Команда сейчас набирает ход. Понятно, что недавняя игра с ЦСКА показала еще какие-то наши проблемы, но это тренировочная игра. В ней тренерский состав варьировал различные комбинации игроков, которые будут сыгрываться, и поэтому это очень информативная игра для нас. Очень рады, что нам удалось договориться с такими грандами, как ЦСКА и «Краснодар». С последним мы играем 21 июля. Перед началом сезона это очень здорово», – сказал Никитин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2016 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 20 июля 2016, 17:57

      В тройке будете, в нижней. Лестером себя возомнили

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 20 июля 2016, 14:49

      Удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 июля 2016, 14:38

      УДАЧИ! ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, ЦЕЛИ ЯСНЫ- ЗА РАБОТУ ТОВАРИЩИ , КАК ГОВОРИЛ ВОЛЮНТАРИСТ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июля 2016, 14:23

      Усиливаться надо тогда

      2
      Ответить
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