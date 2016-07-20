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    Рочина стал игроком «Рубина»

    «Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Гранады» Рубена Рочины. Условия контракта с 25-летним игроком не раскрываются. Ранее сообщалось, что покупка испанского хавбека обойдется казанскому клубу в 10 миллионов евро.

    «Я успел немного прогуляться по городу, видел стадион и базу клуба, которые мне очень понравились. У меня сложилось отличное первое впечатление о Казани. Сам процесс переговоров был достаточно длительным и занял более месяца. Я очень рад, наконец, оказаться здесь. Я лично не знаком с Хави Грасией, но играл против его команды. Мне очень приятно, что главный тренер верит в меня. Вижу, что «Рубин» – клуб с большими амбициями, поэтому приезд сюда – это новый и очень интересный вызов для меня», – сказал Рочина.

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.07.2016 12:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 июля 2016, 00:38

      Бабла немерено вваливают в клуб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 20 июля 2016, 21:20

      Нехило затариваются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      grihakr 20 июля 2016, 15:59

      как бы фин.фэйрплэй в конце не сказался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 20 июля 2016, 15:00

      ....та рубин - чемпион!!!...все уже ясно....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      valike35 20 июля 2016, 14:43

      сезон будет интересным))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 20 июля 2016, 14:35

      Столько легов накупили, половина лавку полировать будет из-за лимита, да ещё и в еврокубках казанцы не участвуют, значит игр в сезоне меньше, чтобы раскрыть полностью потенциал новичков. Вобщем удачи Рубину, будет интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 20 июля 2016, 13:44

      Рубин в этом году не на шутку тратится на трансферы только как они с лимитом этим тупым уложатся

      7
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 июля 2016, 13:40

      чет кажется, что Рубин серьезно настроен на этот сезон

      0
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 20 июля 2016, 13:29

      Из чего складывается трансферная стоимость, кто-нибудь знает? Возраст, КПД, результативность, физические данные, ускорение? Или раскрученность имени, как Кокорин?

      0
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > pro-vad 20 июля 2016, 16:36

      Кокорин бесценен

      -1
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 20 июля 2016, 13:19

      Рубин в это трансферное окно просто молодцы

      0
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