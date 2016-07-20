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    На заседании исполкома РФС будет рассмотрено смена статуса легионера Марио Фернандеса

    На ближайшем заседании исполкома РФС, которое состоится 23 июля, может быть утверждено исключение в отношении защитника ЦСКА Марио Фернандеса как легионера. Напомним, что ранее он получил российское гражданство. Теперь ему необходимо обратиться в ФИФА для смены гражданства футбольного.

    По новому проекту регламента РФПЛ легионер, который имеет гражданство РФ и в отношении которого есть ходатайство главного тренера сборной, по решению исполкома может быть заявлен на чемпионат как россиянин. Вероятнее всего, исполком проголосует за. И если в матче за Суперкубок России Марио Фернандес выступит как бразилец, то на первый тур Премьер-лиги выйдет уже как россиянин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 09:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 июля 2016, 11:37

      Позорище....

      3
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 20 июля 2016, 11:30

      Лучше смену пола Мутко рассмотреть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 июля 2016, 10:35

      На каком основании? Гл.тренера у нас нет!, а по регламенту, игрок считается легом, если он не может выступать за сб. России! А он не может, ФИФА ему еще 2-3 года такого разрешения не даст! Те кто думает, что он прямо сейчас начне играть за Россию, можете сходить купить барбарисок ))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ufos73 20 июля 2016, 10:39

      Они там(в РФС)какой то хитрый закон приняли месяц назад.Решают без ФИФА.За клуб может(в чем.России)

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > андрей андреев 20 июля 2016, 10:41

      По просьбе гл.тренера сборной, но его еще нет, и просьбы нет...

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > ufos73 20 июля 2016, 14:46

      а Рой Джонс по просьбе другого главного тренера. самого главного

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ufos73 20 июля 2016, 14:47

      Как? А Мутко,Слуцкий,Гинер? Это наиглавнейшие тренеры)))Вообще то,кто у нас на закон смотрит,когда надо?

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > LokoGoGo 20 июля 2016, 18:54

      А он не футболист, ему разрешение от ФИФА не нужно

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > ufos73 21 июля 2016, 00:29

      ему одобрение боксерских ассоциаций надо было. и он от американского не отказывался вроде

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июля 2016, 10:34

      Гинер теневой президент РФС а Мутко у него на подхвате

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 20 июля 2016, 10:32

      По сравнению с футзалом ещё цветочки...

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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 20 июля 2016, 10:10

      Это гинер все купил!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 июля 2016, 09:57

      Новая сборная - новый игрок

      -1
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