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    Геркус: «Бренд «Локо» заслуживает большего внимания и популярности»

    Бывший гендиректор «Лиги ТВ» Илья Геркус, который называется одним из главных кандидатов на должность президента «Локомотива», рассказал о том, в чем стратегический минус столичного клуба и какая часть его потенциала не реализуется.

    «Потенциал «Локомотива» огромен. Во-первых, замечательная инфраструктура, первый в России современный стадион, который, насколько помню, ни разу за последние годы не был полностью заполнен – я имею в виду не один матч, а сезон аншлагов. Даже близко к этому не подходили. Сейчас то, во что превратилась уютная современная арена, находящаяся в центре Москвы, представляет печальное зрелище – я имею в виду посещаемость.

    И, во-вторых, бренд «Локо» заслуживает большего внимания и популярности. Его связь с РЖД позволяет выстраивать общероссийские коммуникации. В любом уголке страны есть железная дорога, это объединяющий фактор. У «Локо» замечательное прошлое, клуб рос и поднимался в современную эпоху. Значимые победы одержаны недавно, игроки той эпохи достижимы, это отличная коммуникация с болельщиками. Та самая семья, те футболисты, по которым болельщик ностальгирует», – рассказал Геркус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 июля 2016, 11:46

      действительно, все крайне печально. надо давно было что-то делать

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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 июля 2016, 10:49

      Если бы заслуживал, то имел бы и то и другое

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