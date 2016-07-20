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    Президент «Уфы» получил поздравления от клуба

    Футбольный клуб «Уфа» поздравил сегодня с днем рождения своего Президента Марата Магадеева.

    «Уважаемый Марат Шарифович!

    Руководство, тренерский штаб, футболисты и сотрудники футбольного клуба поздравляют Вас с Днем рождения!

    В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, успехов в работе на благо башкирского футбола, неиссякаемой энергии, удачи в реализации планов. А также исключительно радостных футбольных эмоций от матчей «Уфы», для которой Вы столько делали и делаете!» – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Уфа»

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    20.07.2016 08:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 20 июля 2016, 20:24

      Присоединяюсь!!!

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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 20 июля 2016, 10:13

      Грандиозное событие !

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