Геркус: «Люди готовы раскошелиться за просмотр футбола»

Да, люди платят за телефонную связь! Но насколько мне известно, хотя бы по примеру собственной семьи, эта сумма несколько ниже, чем то, что приходится платить телевизионщикам за просмотр пары футбольных каналов. А за что мы им столько платить должны? В среднем футбольные матчи проходят 2-3 дня в неделю. В прямом эфире удаётся посмотреть 2, ну 3 матча. Остальное - аналитическая болтология и повторы. И за это платить такие деньжищи? Да наша семья платит за 100 с лишним каналов + интернет 800 рублей с хвостиком. Футбола, правда, маловато, но достаточно хоккея. Приходится как-то обходиться, на 3 пенсии и 1 достаточно скромную зарплату надо же ещё просто жить.
Бывший гендиректор «Лиги ТВ» Илья Геркус, который называется одним из главных кандидатов на должность президента «Локомотива», рассказал о прибыли телеканала «Наш Футбол».
«Прибыль «Нашего футбола»? По моим данным, канал сейчас зарабатывает 500 миллионов в год. И никто не получает больше. Мы были и остаемся, по сути, первопроходцами.
Вы говорите о низком интересе к футболу, а я скажу о низком интересе людей к тому, чтобы платить за контент. Это болезнь всей отрасли. Люди готовы раскошелиться, их просто не приучили. Вы же платите за телефонную связь. А за ТВ не готовы, ведь оно изначально было бесплатным», – рассказал Геркус.