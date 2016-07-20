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    Геркус: «Люди готовы раскошелиться за просмотр футбола»

    Бывший гендиректор «Лиги ТВ» Илья Геркус, который называется одним из главных кандидатов на должность президента «Локомотива», рассказал о прибыли телеканала «Наш Футбол».

    «Прибыль «Нашего футбола»? По моим данным, канал сейчас зарабатывает 500 миллионов в год. И никто не получает больше. Мы были и остаемся, по сути, первопроходцами.

    Вы говорите о низком интересе к футболу, а я скажу о низком интересе людей к тому, чтобы платить за контент. Это болезнь всей отрасли. Люди готовы раскошелиться, их просто не приучили. Вы же платите за телефонную связь. А за ТВ не готовы, ведь оно изначально было бесплатным», – рассказал Геркус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 июля 2016, 12:23

      Да, люди платят за телефонную связь! Но насколько мне известно, хотя бы по примеру собственной семьи, эта сумма несколько ниже, чем то, что приходится платить телевизионщикам за просмотр пары футбольных каналов. А за что мы им столько платить должны? В среднем футбольные матчи проходят 2-3 дня в неделю. В прямом эфире удаётся посмотреть 2, ну 3 матча. Остальное - аналитическая болтология и повторы. И за это платить такие деньжищи? Да наша семья платит за 100 с лишним каналов + интернет 800 рублей с хвостиком. Футбола, правда, маловато, но достаточно хоккея. Приходится как-то обходиться, на 3 пенсии и 1 достаточно скромную зарплату надо же ещё просто жить.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 июля 2016, 10:38

      за унылое зрелище.. хрен вам, а не бабки

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 июля 2016, 08:30

      Если мне не изменяет память,то клубам идёт 30% от телевещания,а каналу70%.В Европе наоборот.И нафига мне ваш канал за 200рублей,пакет из 150 каналов стоит 500

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