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    Суд обязал «Кубань» выплатить Попову 600 тысяч

    Арбитражный суд Краснодарского края обязал «Кубань» выплатить бывшему полузащитнику команды Ивелину Попову за переход в «Спартак» 600 тысяч долларов. Об этом сообщил агент футболиста Сергей Пронкин.

    «Акционер «Кубани» обратился в суд, где ответчиками указал сам клуб и Ивелина Попова, с тем, чтобы признать недействительным приложение к соглашению о расторжении трудового договора, согласно которому игроку нужно было выплатить денежную компенсацию. В ходе рассмотрения в дело вступил новый соистец – Министерство Физической культуры и спорта Краснодарского края, которое так же является акционером ФК «Кубань», которое посчитало, что его права могут быть нарушены, если выплата Ивелину Попову произойдет. Суд принял решение отказать в этом иске – то есть согласно этому приложению краснодарский клуб должен будет заплатить», – сказал Пронкин.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2016 21:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 июля 2016, 09:51

      это весь бюджет Кубани)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      JokUr 19 июля 2016, 21:43

      кек

      -1
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