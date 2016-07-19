Первый канал не будет показывать матчи РФПЛ в новом сезоне

Матчи российской Премьер-лиги не будут показываться Первым каналом в предстоящем сезоне. Напомним, на протяжении нескольких сезонов Первый канал транслировал отдельные матчи чемпионата России.

«РФПЛ находится в рамках действующего контракта с холдингом «Газпром-Медиа», и мы никаким образом в контракте не фигурируем. Так что матчи чемпионата России показывать не будем», – сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

Действующее соглашение между РФПЛ и «Газпром-Медиа», подписанное в сентябре прошлого года, рассчитано еще на два сезона. В прошлом сезоне матчи РФПЛ транслировались на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических спутниковых каналах холдинга.