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    Киберфутбольная команда бросила вызов сборной России

    Руководство Федерации киберфутбола России в лице Юрия Сошникова обратилось к коллегам из РФС, а именно – генеральному директору организации Александру Алаеву, с просьбой посодействовать в организации товарищеского виртуального матча между киберфутболистами и игроками национальной команды России.

    «Сознавая себя частью мирового футбольного сообщества, лучшие киберфутболисты приглашают сборной России по футболу на товарищеский матч по виртуальному футболу с целью укрепления дружеских и партнерских отношений между ассоциациями. Просим вас отказать содействие в организации», – говорится в письме, подписанного Юрием Сошинским.

    Стоит отметить, что киберфутболисты уже не первые, кто бросил вызов сборной России. Ранее такой вызов был брошен народной сборной, состоящей из любителей-кандидатов в мастера спорта. В РФС заявляли, что готовы рассмотреть такой вариант товарищеского матча, но пока дальше этих слов дело не сдвинулось.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 17:16
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