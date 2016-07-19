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    ФИФА может принять меры в отношении Мутко

    В ФИФА решили отреагировать на доклад независимой комиссии ВАДА под руководство Ричарда Макларена о допинг-махинациях России, сообщает АР. В случае, если факт нарушения этического кодекса министром спорта РФ и президентом РФС Виталием Мутко, который также является членом исполкома ФИФА, будет доказан, то организация вынуждена будет принять соответствующие меры в отношении него.

    Напомним, такой доклад был представлен в прошедший понедельник. На его основе были опубликованы ряд рекомендаций спортивному сообществу, в числе которых было и обращение к ФИФА по поводу причастности Мутко к допинг-махинациям.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 16:43
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +3

      ERNI99 22 июля 2016, 20:29

      чистой воды не виноват

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 22 июля 2016, 19:13

      в опу казнить его надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 19 июля 2016, 20:59

      Отчет, конечно г.но полное, но Мутко я бы посадил))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > FANS86 19 июля 2016, 21:56

      Кто ж его посадит,он же памятник!
      "Джентельмены удачи"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > FANS86 22 июля 2016, 14:52

      лифтёр не имеет таких полномочий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 июля 2016, 19:53

      Повторяю не против тех подписи собирали!
      Обратите внимание - Мудько ,он же министр спорта,он же пред РФС а....
      И он нигде он не виноват! виноваты буратинки ,ВАДА ,легкоатлеты,РУСАДА...!
      Это о чем говорит?
      Что у него крутая крыша и бздеть ему нечего! Так и будет...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 июля 2016, 19:44

      Расплата всегда настигнет подлеца.
      Затянувшаяся расплата более жестока.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 19 июля 2016, 19:21

      Да, для такой должности слишком много скандалов, чтобы занимающий ее продолжал как ни в чем не бывало работать....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 июля 2016, 18:41

      После такого количества косяков нормальный министр добровольно уходит в отставку, а для Мутко "хрен по деревне....."

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      greck > a-rakhmatov 19 июля 2016, 19:19

      После десятой части таких косяков садятся в тюрьму...а у нас продолжают должность занимать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > greck 20 июля 2016, 16:44

      Мудко не просто в тюрьму, а в лагерь на урановые разработки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      vaden 19 июля 2016, 18:40

      Володя отмажет! Пусть обуза и стране не нравится, зато кореша.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 19 июля 2016, 18:36

      ... с него всё равно как с гуся вода...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      vhook 19 июля 2016, 18:14

      заставят его на исполкоме ФИФА "Ромео и Джульетту" в оригинале читать...

      3
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