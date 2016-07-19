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    Самедов: «Были мысли завершить карьеру в сборной»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов, который сегодня празднует свой 32-й день рождения, поразмышлял на тему национальной команды и перемен в ней после провального Евро-2016.

    – Насколько ожидания от Евро-2016 отличались от итогового результата?

    – Очень сильно. Хотелось выступить удачно и выйти из группы, но сборная провалилась. Не могу сказать, что возникли какие-то проблемы с психологией. Перед матчем с Уэльсом все было в наших руках.

    – Ты понимал, что тренер не видит тебя в стартовом составе сборной?

    – В сборной нужно убирать свои амбиции, поэтому был готов к подобной роли. Но, конечно, хотелось сыграть и получить шанс. Если исходить из того, как складывалась игра, я надеялся, что мне предоставят возможность.

    – Сборную скоро возглавит новый тренер. Не надоели постоянные перемены?

    – Таковы реалии. Команда провалилась, необходимы изменения. Через два года наступит важный период для российского футбола. Нужно что-то делать.

    – Тебе 32 года. Не было мыслей завершить карьеру в сборной?

    – Были. Но для себя решил, что силы еще есть. Если я буду нужен, то готов помочь сборной, если нет – буду приносить пользу клубу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.07.2016 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2016, 19:40

      давно пора вам всем закончить г*внюки

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июля 2016, 16:09

      Хорошая была мысль у Саши.

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