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    Самедов: «Не люблю товарищеские игры на сборах»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов признался, что с осторожностью относится к товарищеским матчам на предсезонных сборах.

    «Я не думаю, что я уже в форме. Не люблю все эти товарищеские игры на сборах. Понятно, что, может, нельзя так говорить, но отношусь к ним осторожно. Самое главное – набегать, быть функционально готовым.

    Самое главное, что я понял за последние годы, – никогда не делать выводов по товарищеским матчам. Ребята проделали большую работу на сборах. В этом плане все идет ровно. Все, что от нас требовал тренерский штаб, мы выполнили», – рассказал Самедов.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 30 июля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.07.2016 14:18
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