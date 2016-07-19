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    Широков будет развивать спорт в Московской области

    В случае, если полузащитник Роман Широков не найдет место для продолжения свой футбольной карьеры, он будет развивать спорт в Московской области. Напомним, что сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента, его контракт с ЦСКА истек 30 июня.

    «Если Широков не получит достойных предложений по футбольной карьере, то мы с ним достигли принципиальной договоренности, что он будет готов помогать Московской области в части развития футбольной отрасли. Правда, саму должность мы еще не обговаривали. Есть ряд возможностей, в том числе роль советника министра спорта Московской области. У него есть огромный опыт, который он накопил за свою карьеру.

    Мы с Романом постоянно на связи. Он уже несколько лет участвует в жизни спорта области. Сейчас будем проводить уже четвертый турнир между детьми из социальных приютов, который носит имя Романа Широкова. Он является лицом ГТО Московской области», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

    Ранее Широков сообщил, что рассматривает предложение от Минспорта Московской области, а также варианты продолжения карьеры в чемпионате Китая.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2016 13:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июля 2016, 21:50

      ждите открытия музея широкова

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июля 2016, 19:58

      Весь вопрос в условиях контракта... Широков мог бы пригодиться доброй половине клубов РФПЛ, но вот платить астрономическую зарплату, к которой привыкли наши "жирные коты" с российскими паспортами, готовы немногие... Или почти никто! Особенно 35-летнему игроку... А вот достойную зарплату с очень большими бонусами за успешное выступление могли бы и предложить... Но Широков, уже вкусив когда-то все преимущества так называемого лимита на легионеров, вряд ли на это согласится... Его дело... И его право... Он не первый и не последний совершенно не реализовавшийся футболист в нашем спорте, угробленный функционерами с весьма странными склонностями... И почему-то со склонностями к вредительству и к личному интересу... Интересы страны и нашего спорта им просто безразличны... И это - в лучшем случае! В худшем - они враги народа, действующие в этом плане умышленно...

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июля 2016, 19:12

      То есть,если спортсмен Шаронов нахер не будет нужен,то его пригласят командовать спортом?И как это ловко обстряпали! Ещё не ушёл совсем,а ему уже местечко греют....Всем бы русским футболистам так готовили кормушку.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 июля 2016, 17:36

      Развивальщик, лучше бы в тамбовские леса отправился к своим братьям меншим...

      1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 19 июля 2016, 15:11

      Обычная дорога для спортсмена!

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 июля 2016, 14:42

      в химках пускай закончит

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 19 июля 2016, 14:10

      Вот уровень даже командам фнл не нужен))))) а Тихонова, когда в 40 лет заканчивал, многие команды рфпл еще бы с радостью взяли вот и разница подготовки в 90-е когда ничего не было и в 2000-е когда бабло рулит....

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2016, 14:05

      Слишком много уделяется внимания нашим сборникам,как мне кажется.Да пусть хоть в аду котлы полирует этот Широков,мне лично все равно)

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июля 2016, 13:48

      Во как, в Московской области даже своё министерство спорта есть! Совсем от страны оторвались или московская область это и так уже другая страна.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Обер-КанцлерЪ 19 июля 2016, 14:16

      Сейчас в каждом субъекте есть свои министерства и министры.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2016, 13:44

      Нашли все таки дырку Роме )))

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