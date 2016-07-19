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    Лебедев: «Все равно футболисты сборной играть не смогут, потому что не умеют»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев не поддерживает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

    «Думаю, никаких успехов Черчесов на посту главного тренера не добьется. Успешного выступления нашей сборной на домашнем чемпионате ждать не приходится. Кого бы сейчас главным тренером ни поставили в нашу сборную, пусть даже Гвардиолу, ничего сделать невозможно. Черчесов внесет какую-то свежую кровь на пару минут, но все равно футболисты играть не смогут, потому что не умеют.

    Что он принесет в сборную? Орать будет на игроков и гонять их палкой? Вряд ли это что-то даст. Поэтому толку не будет.

    Для того чтобы получить какой-то результат от российской сборной, необходимо вырастить новое молодое поколение, которое будет подготовлено по другой системе, не по старой советской, будет выращено в других морально-нравственных принципах, чтобы не было на всю страну новостей о шампанском в клубах», – сказал Лебедев.

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2016 10:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 20 июля 2016, 07:23

      Наконец-то честный правдоподобный вывод. Хотя и печальный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 июля 2016, 17:33

      Согласен, убирайте лимит чтобы создать в клубах здоровую конкуренцию и избавить наш футбол от паразитов, пройдет немного времени и у нас появятся игроки которые могут играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 19 июля 2016, 15:20

      А грамотный мужик не первый раз уже умные вещи говорит!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > AtticusFinch 19 июля 2016, 16:49

      +1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 19 июля 2016, 15:08

      Люди, выращенные по старой Советской системе чемпионат Европы выигрывали, и всегда достойно везде выступали, а вот когда они стали воспитываться "в других морально-нравственных принципах", т.е. бобло рулит, то вот и результат. Блять, задолбали всякие гандоны тупорылые вякать из каждой щели!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      gore88 19 июля 2016, 14:36

      Он уже соломку подстилает? В преддверии провала на домашнем ЧМ.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 19 июля 2016, 14:06

      Все равно чиновники управлять страной не могут, потому что не умеют.

      4
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 июля 2016, 13:16

      есть надежда что молодняк не успеют баблом испортить.

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 июля 2016, 12:59

      Эх гражданин Лебедев что ты здесь пургу несешь! По старой Советской системе этих раздолбаев не то что-бы в кабак не пустили так как у них не было-бы бабла. Их ЧК ГБ из отеля-бы не выпустил. Это либералы распустились сами до нельзя продавшись западу и вырастили таких-же шалопаев. Результат на лицо!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 июля 2016, 12:53

      "не по старой советской" - он дебил совсем?
      Как раз выращенные по советской системе футболисты добивались успехов на мировой арене, игрока масштаба Яшина нам точно в ближайшее будущее не видать.

      5
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 19 июля 2016, 12:45

      Да уж. Этот тип вообще знает, как играть в футбол , или как мяч футбольный выглядит хотя бы?!
      Футболисто надо готовить как раз по старой, советской, системе! Чтобы как минимум получались Аршавины, Кержаковы, Березуцкие(лучших времен). А в идеали вырастить хотя бы одного Бэйла своего и тогда уже ставить игру.

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