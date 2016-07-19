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    Геркус: «Коммерческая выручка «Локомотива» равна нулю»

    Бывший сотрудник «Зенита» Илья Геркус может стать президентом «Локомотива», если Ольга Смородская уйдет в отставку. В своем последнем интервью он сравнил бюджеты столичного и петербургского клубов.

    «Какова коммерческая выручка «Зенита» в сравнении с «Локомотивом»? Сотни миллионов рублей. В «Локомотиве» она практически равна нулю. Если брать фирменную торговлю, то зенитовская многократно превосходит локомотивскую. К тому же «Зенит» обладает самым большим контрактом с техспонсором.

    Между прочим, у нас только три клуба получают деньги от техспонсора: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. У других иные формы сотрудничества: один-два получают форму бесплатно, остальные за нее платят. Да, им дают скидку, но – платят.

    У «Локомотива» раньше был контракт со спонсором, который платил. Контракт хороший, но по ряду причин производитель продлевать договор отказался. И сейчас за форму «Локомотив» выкладывает деньги, что грустно», – отметил Геркус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2016 06:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +361

      sergan113 19 июля 2016, 09:38

      А что экономический гений Смородской - это блеф?

      2
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 19 июля 2016, 07:16

      С такими финансами в РФПЛ будут больше клубов из провинции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 июля 2016, 07:16

      Так вон оно в чем дело. С Большевичкой работайте

      0
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      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > LokoGoGo 19 июля 2016, 11:50

      Большевичка - не Адидас,деньгами спонсировать не будет

      0
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      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > GoldPlayFIFARus9 20 июля 2016, 11:47

      формой зато) импортозамещение)

      0
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