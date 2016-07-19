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    Роналду: «После возвращения я стану еще сильнее»

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду выступил с обращением к своим поклонникам, в котором выразил благодарность за свою поддержку.

    «Все привет! Я хочу поблагодарить всех своих поклонников и сказать, что после возвращения я стану еще сильнее», – заявил Роналду.

    Напомним, португалец получил травму в финальном матче Евро-2016 против Франции (1:0) в столкновении с Димитри Пайе. Из-за этого Криштиану не сможет выйти на поле до сентября и пропустит старт Примеры.

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    Источник: Instagram

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    19.07.2016 01:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 19 июля 2016, 20:17

      Давай выздоравливай и радуй болельщиков!!!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 19 июля 2016, 17:57

      конечно, надо становиться сильнее) то, что ты на евро показал - не самое лучшее и сильное)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 19 июля 2016, 16:29

      После возвращения я стану еще старее

      1
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      Рейтинг: +22

      bullet90 19 июля 2016, 13:05

      какой мудак называет новости в группе в вк?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 19 июля 2016, 12:09

      bravo!!!

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 19 июля 2016, 10:24

      И так не плох Роналду

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 19 июля 2016, 09:28

      Почему бы и нет ?

      0
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