Роналду: «После возвращения я стану еще сильнее»

Давай выздоравливай и радуй болельщиков!!!!!
Форвард «Реала» Криштиану Роналду выступил с обращением к своим поклонникам, в котором выразил благодарность за свою поддержку.
«Все привет! Я хочу поблагодарить всех своих поклонников и сказать, что после возвращения я стану еще сильнее», – заявил Роналду.
Напомним, португалец получил травму в финальном матче Евро-2016 против Франции (1:0) в столкновении с Димитри Пайе. Из-за этого Криштиану не сможет выйти на поле до сентября и пропустит старт Примеры.
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