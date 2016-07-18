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    Мутко не будет отстранен от занимаемой должности из-за обвинений ВАДА

    Президент России Владимир Путин временно отстранил от работы чиновников, которых ВАДА обвиняет в махинациях с допинг-пробами. В докладе агентства прозвучала фамилия министра спорта РФ и главы РФС Виталия Мутко.

    Несмотря на это, Мутко не будет отстранен от исполнения своих обязанностей. Это решение касается замминистра спорта Юрия Нагорных, который отвечал за медико-биологическое обеспечение российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Источник: Известия

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    18.07.2016 22:12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 19 июля 2016, 10:14

      Мутко всегда кого-нибудь подставит, а сам в очередной раз выйдет сухим из воды. Это еще раз подтверждает, что у него полностью отсутствуют такие качества как честь. достоинство и порядочность.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 июля 2016, 09:23

      Пора бы уже...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 19 июля 2016, 08:55

      А Зря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 19 июля 2016, 08:26

      значит будет уволен

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 июля 2016, 08:17

      Друзей не сдаем....

      5
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      Рейтинг: +44

      AlMann 19 июля 2016, 08:02

      Как всегда виноват стрелочник.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > AlMann 19 июля 2016, 08:28

      И зовут этого стрелочника, Обама!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 19 июля 2016, 07:49

      Мутко- древняя шотландская фамилия которая при правильном произношении звучит как Маклауд. Входит в игровую стратегию президента.под псевдонимом "Непотопляемый".

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 19 июля 2016, 07:38

      Смех да и только

      1
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      Рейтинг: +18

      Жорж1950 19 июля 2016, 07:17

      Культурная столица никогда не будет в проигрыше.Есть за кого спрятаться всем БЕДНЫМ родственникам

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 июля 2016, 06:27

      Мутко выполнял четкие указания Путина.
      Путин так же виноват в допинговом скандале.

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