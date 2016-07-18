Мутко не будет отстранен от занимаемой должности из-за обвинений ВАДА

Президент России Владимир Путин временно отстранил от работы чиновников, которых ВАДА обвиняет в махинациях с допинг-пробами. В докладе агентства прозвучала фамилия министра спорта РФ и главы РФС Виталия Мутко.

Несмотря на это, Мутко не будет отстранен от исполнения своих обязанностей. Это решение касается замминистра спорта Юрия Нагорных, который отвечал за медико-биологическое обеспечение российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.