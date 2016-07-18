Мостовой: «Глупо, что кандидатуру Черчесова не рассматривали раньше»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова главным тренером национальной команды.

«После того что произошло на Евро, главному тренеру будет очень трудно. Но в последнее время Станислав Черчесов зарекомендовал себя с такой стороны, что он не боится трудностей. В первую очередь связываю это с тем, что Черчесов ушел в чужой чемпионат, в «Легию», и выиграл там два трофея. Другое дело, что еще раньше, когда Станислав Черчесов был свободным тренером, он почему-то не рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной. Это было глупо и вызывало иронию, потому что тогда у нас все были зациклены на этом бредовом совмещении постов.



Методы тренерской работы Черчесова все хорошо знают, он работал у нас со многими командами. Кому-то будет нравиться, кому-то – нет, но это есть в любом футбольном коллективе. Пожелаем Станиславу удачи и будем надеяться на лучшее», – заявил Мостовой.