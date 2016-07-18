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    Мостовой: «Глупо, что кандидатуру Черчесова не рассматривали раньше»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова главным тренером национальной команды.

    «После того что произошло на Евро, главному тренеру будет очень трудно. Но в последнее время Станислав Черчесов зарекомендовал себя с такой стороны, что он не боится трудностей. В первую очередь связываю это с тем, что Черчесов ушел в чужой чемпионат, в «Легию», и выиграл там два трофея. Другое дело, что еще раньше, когда Станислав Черчесов был свободным тренером, он почему-то не рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной. Это было глупо и вызывало иронию, потому что тогда у нас все были зациклены на этом бредовом совмещении постов.

    Методы тренерской работы Черчесова все хорошо знают, он работал у нас со многими командами. Кому-то будет нравиться, кому-то – нет, но это есть в любом футбольном коллективе. Пожелаем Станиславу удачи и будем надеяться на лучшее», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2016 21:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 19 июля 2016, 15:07

      Конечно - Черчесов же столько выйграл,целый чемпионат Польши - пора и сборную доверить..

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 июля 2016, 06:50

      посмотрим. Когда назначали Слуцкого и пошли победы - тоже все пели хвалебные песни, пока не случилось Евро-2016, тоже был "идеальным" тренером, которого вся страна ждала. Надеюсь, у Черчесова получится лучше, хотя задача у него гораздо сложнее - надо собрать по сути новую команду, как с точки зрения игроков, так и с точки зрения психологии. Ну и самое сложное - что все это надо сделать менее, чем за 2 года, не играя при этом официальных матчей

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 19 июля 2016, 02:15

      его как и бубнова ни кто не спрашивает , так отсебятину несут ....

      0
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 19 июля 2016, 00:19

      Мостовой как всегда. Высказался общими фразами. От себя ничего абсолютно не сказал.
      Зачем его вообще спрашивать о чем-то? Достал он всех

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 18 июля 2016, 22:56

      Куда бы всех этих "экспертов".....

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 июля 2016, 22:07

      слуцкого мудко назначил..надо и выгонять обоих.. мудко к тому же весь спорт завалил... сорвал олимпиаду... афера с Капелло тоже его рук дело...

      -2
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 18 июля 2016, 21:45

      Глупо что у тебя интервью берут

      1
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