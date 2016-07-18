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ВАДА рекомендует ФИФА рассмотреть обвинения в адрес Мутко

18 июля 2016, 20:29
7

Всемирное антидопинговое агентство по итогам доклада Ричарда Макларена сделало несколько рекомендаций различным организациям, сообщает официальный сайт ВАДА.

В частности, ВАДА рекомендует комитету по этике ФИФА рассмотреть обвинения, которые касаются футбола, и рассмотреть роль в этом члена Исполком организации Виталия Мутко.

Напомним, ранее ВАДА обвинила главу РФС в том, что с его ведома была подменена проба одного из иностранных футболистов РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Андрей Ермошин
1468866503
Может быть хоть ВАДА поможет убрать Мудко в отстойник.
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Freeman84
1468867810
В нормальной стране такие как мудко давно сидели бы на нарах, а в России таких награждают орденами и должностями, например, медаль "За развал спорта".
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Пельш 1
1468870349
А может эту вада надо разогнать уже, а то только в России допинг принимают, а остальные все белые и пушистые. Например в сборной Норвегии по лыжам и биатлону бегают одни астматики. Возникает вопрос, а не запустить ли и нам астматиков в беговые виды спорта? Если запустить настоящего астматика на трассу, то через сколько км он сдохнет, а у них бегают и ничего!!!!
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Lenin26
1468873332
Ребят я вас не понимаю всех волнует Мудко,а не то что опять херню пишут и теперь пытаются и футболистов слить,как они меня бесят все сука купленные а пытаются из себя борцов за справедливость строить,блять давно бы уже В.В. дал бы указание нашим чекистам нарыть на это ВАДА весь компромать и слить в инет чтобы все почитали какие они борце с допингом.
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alex1951
1468901414
Мудко так не уйдет. Он уйдет после вручения ему звания Героя России в связи ево 60-летием. Путе повод нужон! Надо исчо 2 годика потерпеть. А ВАДА - это вода,прошуршала и дальше потекла....
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GoldPlayFIFARus9
1468919900
"Подменена проба одного из иностранных футболистов РФПЛ." Ну всё,теперь то точно ЧМ надо лишать...
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GoldPlayFIFARus9
1468920104
Чего же вы делаете, ироды? Теперь он вечно эту должность будет занимать
Дело в том, что мы не можем себе позволить, чтобы какие-то зарубежные "господа" влияли на кадровую политику нашего государства. Да, к МуДко очень много у кого есть вопросы, но они, очевидно уж, не в компетенции Макларена, Крейга Риди и иже с ним.
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