ВАДА рекомендует ФИФА рассмотреть обвинения в адрес Мутко

Всемирное антидопинговое агентство по итогам доклада Ричарда Макларена сделало несколько рекомендаций различным организациям, сообщает официальный сайт ВАДА.

В частности, ВАДА рекомендует комитету по этике ФИФА рассмотреть обвинения, которые касаются футбола, и рассмотреть роль в этом члена Исполком организации Виталия Мутко.

Напомним, ранее ВАДА обвинила главу РФС в том, что с его ведома была подменена проба одного из иностранных футболистов РФПЛ.