ВАДА рекомендует ФИФА рассмотреть обвинения в адрес Мутко

Всемирное антидопинговое агентство по итогам доклада Ричарда Макларена сделало несколько рекомендаций различным организациям, сообщает официальный сайт ВАДА.
В частности, ВАДА рекомендует комитету по этике ФИФА рассмотреть обвинения, которые касаются футбола, и рассмотреть роль в этом члена Исполком организации Виталия Мутко.
Напомним, ранее ВАДА обвинила главу РФС в том, что с его ведома была подменена проба одного из иностранных футболистов РФПЛ.
Источник: Бомбардир.ру
Дело в том, что мы не можем себе позволить, чтобы какие-то зарубежные "господа" влияли на кадровую политику нашего государства. Да, к МуДко очень много у кого есть вопросы, но они, очевидно уж, не в компетенции Макларена, Крейга Риди и иже с ним.