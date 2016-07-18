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  • В российском футболе было сокрыто 11 положительных допинг-проб

В российском футболе было сокрыто 11 положительных допинг-проб

18 июля 2016, 18:21
24

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем официальном сайте опубликовала доклад об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. В документе указаны данные о количестве исчезнувших допинг-проб. Отмечается, что сокрытие положительных тестов было применено в огромном количестве зимних и летних видов спорта.

Лидерами по числу сокрытых проб являются легкая и тяжелая атлетика – 139 и 117 соответственно. Далее с большим «отрывом» расположились неолимпийские виды спорта (37), паралимпийские дисциплины (35), борьба (28), гребля на байдарках и каноэ (27), велоспорт (26) и конькобежный спорт (24).

Что касается футбола, то по информации WADA руководство российского спорта скрыло 11 допинг-тестов, которые дали положительный результат.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (24)
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REDWHITE_
1468855644
Не удивлюсь, если все они из ФК"Бомжатник"
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nemolod
1468857356
Полная глупость - нашим игрокам уже никакие допинги не помогают,поэтому они их давно перестали принимать!
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Антибиотик
1468862826
Ну, что вы как дети? Сейчас отрабатывается заказ против России. Допинг принимают во всем мире, и тут лишь политика в спорте. Такую карательную операцию можно провести против любой страны и ещё не известно, где положительных допинг проб будет больше. Олимпийские игры проводятся с древних времён и раньше люди были намного выносливее и здоровее. А так же питались нормальными продуктами. Но олимпийские рекорды продолжают ставить по сей день! Как?! Только лишь благодаря новым разработкам в фармакологии. Только благодаря допингу! Ну не может человеческий организм, живущий в хреновой экологической зоне ставить рекорды выше тех, что были у здоровых и физически развитых людей даже с учетом новых методик и тренажеров.
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KARAT777
1468864428
дибилизм, когда прикроют уже пасть всем этим Обамализам?
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neveldomha
1468868865
Как минимум у 10 миллионов американцев не было алиби на момент убийства Кеннеди. Значит именно эти 10 млн. убили Кеннеди. А вообще проанализируйте цифры. Около 70 атлетов принимают участие на олимпиаде. Исчезли 139 проб. Вопрос - Кто же ссал в банку еще около 70 атлетов?????
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Adrian_Mutu
1468874959
давят на россию всеми методами
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abhvfdtcn
1468877865
а че тут разбираться, нет пробы нет медали
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