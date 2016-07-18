В российском футболе было сокрыто 11 положительных допинг-проб

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем официальном сайте опубликовала доклад об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. В документе указаны данные о количестве исчезнувших допинг-проб. Отмечается, что сокрытие положительных тестов было применено в огромном количестве зимних и летних видов спорта.

Лидерами по числу сокрытых проб являются легкая и тяжелая атлетика – 139 и 117 соответственно. Далее с большим «отрывом» расположились неолимпийские виды спорта (37), паралимпийские дисциплины (35), борьба (28), гребля на байдарках и каноэ (27), велоспорт (26) и конькобежный спорт (24).

Что касается футбола, то по информации WADA руководство российского спорта скрыло 11 допинг-тестов, которые дали положительный результат.