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    ФИФА обеспокоена ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены»

    ФИФА выразила беспокойство ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены». Напомним, в пятницу власти Санкт-Петербурга уведомили генерального подрядчика компанию «Инжтрансстрой-СПб» о разрыве контракта по причине дефицита средств в размере 2,5 миллиарда рублей. Сегодня компания опубликовала заявление, что намерена продолжить работу с учетом замечаний от администрации города на Неве. Ранее сообщалось, что смена подрядчика может существенно повлиять на сроки сдачи в эксплуатацию стадиона на острове Крестовском.

    «ФИФА внимательно следит за строительством «Стадиона Санкт-Петербург», вокруг которого в последние дни возникли определенные сложности. Ситуация дает повод для беспокойства, однако ФИФА ожидает, что местные власти реализуют предоставленные гарантии и стадион будет сдан до конца 2016 года, как и было обещано», – заявили в пресс-службе организации.

    Источник: ТАСС

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    18.07.2016 17:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 18 июля 2016, 21:49

      у нас есть прекрасный стадион Краснодар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 18 июля 2016, 18:45

      ФИФА обеспокоена что ей не откатывают со строительства

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Fakel_VRN 18 июля 2016, 18:16

      Эта казалось бы глупейшая ситуация со стадионом - показывает какие же дураки сидят у нас в правительстве, в футбольных верхах.. лишь бы откаты были, а на репутацию - да и Х.. с им))))) Мне пофиг на Зенит, за ДЕРЖАВУ обидно господа!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июля 2016, 18:03

      До сих пор только в России угорали с этой стройки века, а теперь весь мир будет

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 июля 2016, 18:01

      Не сдаст.Это точно.

      0
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