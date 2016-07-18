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    Решение об участии Фернандеса в матче за Суперкубок с «Зенитом» будет принято накануне встречи

    Участие защитника ЦСКА Марио Фернандеса в поединке за Суперкубок России против «Зенита» все еще остается под вопросом. По словам врача армейского клуба Шагабутдина Керимова, решение и пребывании 25-летнего игрока на поле будет принято непосредственно накануне матча. Напомним, Фернандес повредился 13 июля во время тренировочного занятия. Возвращение в общую группу Василия Березуцкого планируется во вторник. Встреча с петербуржцами состоится 23 июля.

    «Решение по Марио Фернандесу примем непосредственно перед игрой за Суперкубок России. Василий Березуцкий завтра должен подключиться к общей группе. Остальные, кроме Дзагоева, готовятся к матчу», – сказал Керимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 18 июля 2016, 17:25

      Опять полный лазарет.

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