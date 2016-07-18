Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА ждет гарантий, что «Зенит-Арена» будет сдана в срок

    ФИФА выразила надежду, что «Зенит-Арена» будет построена и сдана в эксплуатацию в те сроки, которые были оговорены ранее. Организация ждет гарантий по этому вопросу от властей Санкт-Петербурга. Напомним, в пятницу 15-го июля администрация северной столицы уведомила генерального подрядчика стадиона на острове Крестовском компанию «Инжтрансстрой-Спб» о расторжении контракта. Позже председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов заявил, что смена генподрядчика может привести к увеличению сроков строительства арены, что поставит под угрозу проведение в городе на Неве матчей Кубка конфедераций 2017-го года.

    «ФИФА ожидает, что город предоставит все гарантии и выполнит взятые на себя обязательства. Соответственно, стадион будет построен в соответствии с ранее оговоренными сроками – до конца 2016 года», – сообщили в пресс-службе организации.

    Источник: «Взгляд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июля 2016, 18:22

      Заявления Путина в Манифесте партии Единая Россия утверждали , что россияне будут получать дополнительные доходы от продажи газа и нефти за рубеж.


      Вот 12 лет ждем , когда будут исполняться обещания.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 июля 2016, 18:35

      Единая Россия всё обещает всем благосостояние, особенно пенсионерам,
      а на деле фиг в кармане держит. Все эти обещания только перед выборами, чтобы проголосовали за них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 июля 2016, 17:38

      Нам эти гарантии уже лет 10 как тулят))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 18 июля 2016, 14:50

      А если не сдадут ЧМ у нас отменят??? хоть бы хоть бы

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11