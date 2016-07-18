Авен: «Вопрос о покупке «Спартака» на повестке дня не стоит»

Председатель совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен, являющийся давним поклонником «Спартака» заявил, что в настоящее время не рассматривает вопрос с приобретением красно-белых. Также бизнесмен выразил надежду, что в предстоящем сезоне команде Дмитрия Аленичева удастся выступить лучше, нежели в прошлом розыгрыше РФПЛ, по итогам которого спартаковцы заняли пятое место и пробились в Лигу Европы.

«В этом году команда усилилась, поэтому шансов на чемпионство больше, чем в прошлом. Сегодня производная положительная – можно надеяться, что этот сезон будет лучше, чем прошлый.

Что касается покупки «Спартака», то по целому ряду соображений она пока снята с повестки дня», – сказал Авен.