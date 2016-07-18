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    Авен: «Вопрос о покупке «Спартака» на повестке дня не стоит»

    Председатель совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен, являющийся давним поклонником «Спартака» заявил, что в настоящее время не рассматривает вопрос с приобретением красно-белых. Также бизнесмен выразил надежду, что в предстоящем сезоне команде Дмитрия Аленичева удастся выступить лучше, нежели в прошлом розыгрыше РФПЛ, по итогам которого спартаковцы заняли пятое место и пробились в Лигу Европы.

    «В этом году команда усилилась, поэтому шансов на чемпионство больше, чем в прошлом. Сегодня производная положительная – можно надеяться, что этот сезон будет лучше, чем прошлый.

    Что касается покупки «Спартака», то по целому ряду соображений она пока снята с повестки дня», – сказал Авен.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2016 13:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 июля 2016, 14:08

      А причём здесь футбол?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 18 июля 2016, 20:05

      Стоит болельщикам купить 51% акций и разрулить 15 летнее молчание.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 18 июля 2016, 19:04

      Кто мы? Мясо!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 июля 2016, 16:24

      ПОКА ФЕДУН "ГОРОД У РЕКИ" НЕ ДОСТРОИТ, НИКАКОЙ ПРОДАЖИ НЕ БУДЕТ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 июля 2016, 16:14

      Будем надеяться что сезон будет лучше.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 18 июля 2016, 14:12

      Боже мой бомжатник!Куда ты залез?
      Спартак самая популярная команда в стране,как бы она не играла,а зеня с своими покупками сосет в европе у всех подряд!

      7
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 июля 2016, 13:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дык конечно. Зачем переплачивать за раскрученный бренд "Спартак", если можно купить обычную свиноферму раз в 100 дешевле ))))

      -11
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Mariner 18 июля 2016, 13:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      :D +

      -5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Klaido 18 июля 2016, 17:12

      В Москве дышишь потными чурками и говоришь о запахах? и хрюкаете про Федуна,который имеет поросят как хочет.

      -3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > narkozanos 18 июля 2016, 17:34

      Зоофил в тебе процветает в геометрической прогрессии.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Mariner 18 июля 2016, 17:55

      Мамку твою бесплатно.

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Apocalypse 18 июля 2016, 23:07

      Что ты несёшь чучело?причём тут зоофил?в голове твоей вакуум.

      -1
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