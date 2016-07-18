Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Инжтрансстрой-СПб» остается генподрядчиком стадиона в Санкт-Петербурге

    Генеральный директор «Инжтрансстрой-СПб» Виталий Лазуткин, являющейся генподрядчиком стадиона «Зенит-Арена», заявил, что завершить строительство объекта на острове Крестовском будет почти невозможно в случае, если власти Санкт-Петербурга откажутся от услуг компании.

    Напомним, в пятницу 15 июля администрация города на Неве объявила о расторжении контракта с «Инжтрансстрой-Спб» из-за дефицита в 2,5 миллиарда рублей, который подрядчик так и не мог объяснить.

    «Мы считаем, что сохранение нашего трудового коллектива и выполнение накопленных перед ним обязательств – это залог сдачи объекта и является приоритетом. Мы говорим просто с инженерной точки зрения. Наши специалисты прекрасно знают объект, всю техническую документацию, и даже если на стадион выйдет новый генподрядчик, на то, чтобы просто изучить проект и процессы – потребуется длительное время.

    Если говорить про промежуточные сроки выполнения работ, нарушение которых может стать основанием для расторжения контракта, важно понимать, что стартовый при подписании контракта график работ согласовался тогда, когда у нас еще не было завершено проектирование. На этом объекте не было полного проектного цикла, производственные графики и промежуточные сроки менялись несколько раз. Условия госконтракта однозначно выставляют существенные штрафы за нарушение конечных сроков, а промежуточные сроки всегда были предметом обсуждения.

    Самые ответственные работы завершены, до сдачи стадиона остается полгода. Заказчик отсекает нас с серьезными убытками и с кредиторской задолженностью перед подрядчиками, которая составляет 700 миллионов. Если к нам поступает требование по банковской гарантии до трех миллиардов, то это однозначно сразу ставит компанию на грань банкротства, и мы не имеем возможность рассчитаться с субподрядчиками. У нас есть выполненные работы примерно на один миллиард, которые не принимает заказчик. Также городом было принято решение проиндексировать строительство стадиона на 4,3 миллиарда рублей, из-за изменений проекта, падения национальной валюты, влияния инфляции, появления допработ. Все это будет скрытым плюсом для нового генподрядчика. Нас выкидывают с объекта с огромным минусом, обозленными субподрядчиками за спиной, а новый генподрядчик заходит на практически готовый объект и достраивает его в очень хороших финансовых условиях.

    Со своей стороны, я прошу заказчика ответственно подойти ко всем процессам. Для нас критически важно, чтобы на этой неделе у нас приняли выполненные работы, и мы могли погашать задолженность по заработной плате и исполнять налоговые обязательства», – приводит слова Лазуткина piterarena.com.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 июля 2016, 18:10

      И требует ещё отката.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 18 июля 2016, 17:35

      Вы держитесь там...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 18 июля 2016, 16:45

      Отговорки это по зенитовски, что тренера что строители их арены, договорились о другом проценте отката и остались пилить бюджет дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      veselyi87 18 июля 2016, 15:51

      сколько уже можно то его пилить???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 18 июля 2016, 14:30

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июля 2016, 13:42

      Судя по статье власти Санкт-Петербурга темнят и хотят себе ещё оторвать
      денег в свой карман за счёт строителей стадиона. И почему они не пишут почему они хотят расторгнуть(с обоснованием) договор.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11